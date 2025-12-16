Рідкісне шампанське з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні

На аукціоні в Данії не продали рідкісну пляшку шампанського Dom Pérignon Vintage 1961, виготовлену спеціально для весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер у 1981 році, повідомляє АР.

За оцінками, шампанське мало принести до 600 000 данських крон (приблизно $93 000). Представниця аукціонного дому Кірстін Дам Фріхед повідомила, що, попри значну зацікавленість публіки, запропоновані суми виявилися нижчими за очікувані.

Весілля Чарльза й Діани відбулося 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла в Лондоні. Після церемонії влаштували пишний прийом у Букінгемському палаці.

Пляшка, виготовлена обмеженим тиражем, мала окрему етикетку з написом: “Спеціально доставлено на честь шлюбу Його Королівської Високості Принца Уельського та леді Діани Спенсер. 29 липня 1981 року”. За словами керівника винного відділу аукціонного дому Томаса Росендаля, таких пляшок було створено лише 12, і їх планували відкрити у день весілля. Подальша доля інших екземплярів невідома – можливо, їх подарували гостям.

Росендал зазначив, що шампанське залишилося в доброму стані, а перед аукціоном він отримав багато запитів від колекціонерів, яких цікавили походження пляшки та умови її зберігання. Продавцем є данський колекціонер, який раніше придбав її у лондонського торговця вином.