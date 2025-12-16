﻿
Погода 16 грудня: вся Україна перебуватиме під впливом антициклону

Сьогодні на погоду в Україні буде впливати антициклон Frieda. Він блокуватиме для України "доступ опадів у будь-якому вигляді". Отже, ні снігу, ні дощу не буде. Погода буде переважно хмарною з проясненнями. На заході – місцями сонячно, повідомили синоптики. Вітер - західний, південно-західний, 3-8 м/с

Впродовж дня у більшості областей очікується від 4 до 7 градусів вище нуля. У східних областях, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській - від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У Києві та області - без опадів. Вітер - західний, 3-8 м/с. Температура повітря 4-6 градусів .

 

 Автор: Тетяна Андрійко

