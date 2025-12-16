США дали Україні лічені дні на рішення щодо гарантій рівня НАТО

Сполучені Штати надали Україні обмежений час для ухвалення пропозицій щодо гарантій безпеки, які за своїм змістом можуть бути аналогічними механізмам НАТО, з метою досягнення потенційної мирної угоди до Різдва. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами старшого представника США, запропоновані гарантії мають чіткий часовий ліміт. «Ці гарантії не залишатимуться на столі назавжди. Вони діють саме зараз, якщо угоду буде досягнуто правильним шляхом», — наголосив американський посадовець.

Згідно з інформацією видання, план передбачає створення європейської багатонаціональної сили на території України, яка діятиме за підтримки США. Документ також включає контроль повітряного простору, забезпечення морської безпеки та подальше зміцнення Збройних сил України.

Американська сторона, за даними видання, відповідатиме за моніторинг режиму припинення вогню, а також за раннє попередження про можливу нову атаку з боку Росії.

Водночас зазначається, що обмежені часові рамки ухвалення рішення посилюють тиск на Київ і викликають занепокоєння серед європейських партнерів, які наголошують на необхідності реальних і довгострокових гарантій безпеки для України.

