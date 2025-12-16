Скандал дня: Безугла заблокувала трибуну ВРУ та побилася з Тарутою

Сьогодні, 16 грудня 2025 року, робота Верховної Ради України була зірвана через скандальні дії народної депутатки Мар'яни Безуглої. Політикиня, відома своїми гучними заявами, спробувала заблокувати парламентську трибуну , вимагаючи звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського .

Блокування трибуни та "прорив" до зали

Інцидент розпочався зранку, коли Безугла намагалася потрапити до зали засідань. За її словами, охоронці намагалися завадити їй, через що їй довелося «прориватися силою».

У самій залі депутатка використала червоний скотч, щоб фізично заблокувати трибуну, демонструючи вимогу щодо відставки військового керівництва.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук негайно відреагував, вимагаючи від Безуглої припинити блокування. Проте, нардепка відмовилася виконати цю вимогу, що змусило Стефанчука оголосити перерву на 15 хвилин для проведення наради керівників фракцій та груп.

Бійка та нецензурна лексика

Ситуація різко загострилася, коли в залі сталася бійка між Мар'яною Безуглою та народним депутатом Сергієм Тарутою від фракції «Батьківщина». Причини та деталі зіткнення наразі уточнюються, але воно стало кульмінацією ранкового протесту.

Окрім фізичного конфлікту, Безугла відзначилася також нецензурною лексикою. За повідомленнями свідків, у запалі емоцій вона звернулася до нардепа Миколи Тищенка з фразою: «Та пішов ти нах*й, чого ти тут ходиш».

Робота парламенту залишається заблокованою. Цей інцидент викликав бурхливу реакцію в політичних колах та соціальних мережах, знову привернувши увагу до внутрішньополітичних суперечок на тлі військового конфлікту.