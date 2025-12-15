У більшості регіонів України запровадять відключення 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Як причину обмежень, в “Укренерго” назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Разом з тим, у компанії вкотре не конкретизували графіки погодинних обмежень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Лише підтвердили, що такі будуть.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – додали у повідомленні.

Окремо в “Укренерго” нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

У компанії також окремо зауважили, що масовані ракетно-дронові атаки, котрі РФ здійснила на українську енергосистему протягом жовтня-листопада, призвели до значних втрат доступної потужності через знищення або пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електричної енергії. Як наслідок – зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Неможливість задовольнити потреби усіх споживачів наявним обсягом доступної потужності призводить до запровадження вимушених обмежень – аварійних або погодинних відключень.

Зауважимо, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Разом з тим, за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули електропостачання понад мільйону родин, які були без світла через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури.

Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині та Одещині. З 8 по 14 грудня на Донеччині відновили світло для 378 тисяч осель, ще понад 325 тисяч домівок заживили на Одещині після масованих атак.

На Дніпропетровщині за цей же період енергетики ДТЕК повернули електрику більш ніж у 314 тисяч домівок, знеструмлених через обстріли та близькість до лінії фронту. Роботи з відновлення тривають.