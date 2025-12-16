﻿
Війна

Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне, - Туск

Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає малоймовірним припинення вогню між Україною та Росією до Різдва.

"Росіяни наразі, здається, не зацікавлені в серйозних мирних переговорах або припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що Захід справді не дозволить себе розділити. Тоді переговори можуть набути конкретного характеру. Але до Різдва це виглядає дуже малоймовірним", - сказав Туск.

Україна та США підтримують ідею оголошення перемир'я на Різдво, тепер це питання залежить від політичної волі Росії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото: "Інтерфакс-Україна".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяПольщаУкраїнавійнаТуск
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 16 грудня: вся Україна перебуватиме під впливом антициклону
Суспiльство 16.12.2025 06:35:56
Погода 16 грудня: вся Україна перебуватиме під впливом антициклону
Читати
Рідкісне шампанське з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні
Свiт 16.12.2025 00:01:11
Рідкісне шампанське з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні
Читати
У більшості регіонів України запровадять відключення 16 грудня
Економіка 15.12.2025 23:32:14
У більшості регіонів України запровадять відключення 16 грудня
Читати

Популярнi статтi