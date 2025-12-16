Припинення вогню між Україною та Росією до Різдва малоймовірне, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає малоймовірним припинення вогню між Україною та Росією до Різдва.

"Росіяни наразі, здається, не зацікавлені в серйозних мирних переговорах або припиненні вогню. Потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що Захід справді не дозволить себе розділити. Тоді переговори можуть набути конкретного характеру. Але до Різдва це виглядає дуже малоймовірним", - сказав Туск.



Україна та США підтримують ідею оголошення перемир'я на Різдво, тепер це питання залежить від політичної волі Росії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото: "Інтерфакс-Україна".