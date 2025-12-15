Мелоні виставляє на аукціон подарунки світових лідерів, – The Guardian

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні пустить з молотка на благодійному аукціоні подарунки, отримані від світових лідерів під час її поїздок за кордон. Зокрема, в списку — презенти від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, прем'єра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського, пише видання The Guardian.

Як зазначається, Мелоні передасть на благодійному аукціоні 270 подарунків від високопосадовців, загальною вартістю 800 тис. євро. Їх виставлять на продаж римському аукціонному дому Bertolami Fine Art і продадуть за найвищу ціну. Ці речі зберігаються у сховищі на третьому поверсі Палаццо Кіджі, офісу прем'єр-міністра Італії.

"Дату ще не призначено, хоча намір полягає в тому, щоб провести аукціон до Різдва, а виручені кошти будуть передані різним благодійним організаціям", — йдеться у повідомленні.

Планують також виставити на аукціон подарунки, отримані її попередниками.

Остаточний список подарунків ще не оприлюднили. За законом, прем'єр-міністр не може приносити додому подарунки вартістю понад 300 євро.

Зокрема, серед предметів був шарф від прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, подарований на 46-й день народження у січні. Рама став на коліна, щоб вручити шарф, коли вони зустрілися на зустрічі з питань енергетичної безпеки в Абу-Дабі.

Також є традиційний керальський одяг від прем'єра Індії, який вона отримала під час саміту G20 на Балі в листопаді 2022 року, через місяць після приходу до влади лідера ультраправих, разом зі скринькою з коштовностями від президента Словаччини Петера Пеллегріні та порцеляновим чайним сервізом і шістьма пляшками вина від угорського прем'єра Віктора Орбана. Окрім того, є керамічна чаша від експрезидента США Джо Байдена, планшет від президента України Володимира Зеленського, акварелі з Молдови, фарби для макіяжу, скейтборд і 15 килимів, отриманих під час поїздок до Лівії та низки арабських країн.

"Але, мабуть, найдивнішими подарунками були статуетка від Мілей та сині туфлі зі шкіри пітона на золотих підборах, які Мелоні отримала від Камеля Аль-Мунаджеда, директора Саудівсько-італійської бізнес-ради", — додало видання.

ForUA нагадує, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка повідомила про готовність її країни надати допомогу для підтримки енергетичної інфраструктури України.