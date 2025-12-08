Сирський назвав єдиний шлях протидії агресії РФ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на тому, що в умовах активного наступу російських військ Україна не має іншого вибору, окрім як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо. Він підкреслив, що люди, а не озброєння, є головним пріоритетом.

Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка, — заявив Олександр Сирський.

Якісна підготовка та збільшення термінів

Головнокомандувач повідомив про збільшення строку базової загальновійськової підготовки (БЗВП) до 51 дня. Додатково передбачена фахова підготовка та адаптаційний період безпосередньо у підрозділах.

Сирський наголосив на необхідності вдосконалення цього процесу, підвищення рівня інструкторів та оновлення обладнання навчальних центрів, щоб гарантувати, що кожен військовослужбовець, який завершує підготовку, був "справді боєздатним воїном".

Навчання відсувають від лінії фронту

З метою підвищення безпеки та ефективності, ЗСУ продовжують відсувати підготовку та навчання військовослужбовців подалі від лінії бойового зіткнення.

"Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України", — зазначив Сирський.

За результатами проведених нарад та аналізу проблемних питань, Головнокомандувач повідомив, що вже віддав необхідні розпорядження для їхнього вирішення.

Завершуючи свою заяву, Олександр Сирський підсумував рішучий настрій: