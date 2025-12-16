ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ та гарантує Україні €90 млрд фінансової підтримки

Європейський Союз готує черговий пакет санкцій проти Росії та підтверджує свої довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також оголосила про готовність ЄС покрити значну частину фінансових потреб України на найближчі два роки.

Посилення тиску та новий пакет санкцій

За словами фон дер Ляєн, координація дій між Україною, Європою та США, продемонстрована, зокрема, на зустрічі в Берліні, призвела до "конкретного прогресу". Єврокомісія продовжить тісно співпрацювати з лідерами України та США для досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України.

"Першим кроком на шляху до миру має стати стабільне припинення вогню через постійний тиск на Росію та проведення результативних переговорів," – наголосила глава ЄК.

З цією метою Європа має намір "й надалі підвищувати ціну війни Росії".

Готується новий пакет санкцій.

Заморожені російські активи в ЄС залишаться заблокованими на довгостроковій основі.

Надійні гарантії безпеки та шлях до ЄС

Другим пріоритетом визначено надання Україні надійних гарантій безпеки. Єврокомісія привітала готовність США надавати військову підтримку і підтвердила, що ЄС діятиме аналогічно, щоб зміцнити Збройні сили України та стримувати майбутні атаки.

Однією з найсильніших гарантій безпеки названо шлях України до Європейського Союзу.

Фон дер Ляєн підкреслила принцип, що рішення щодо територій має ухвалювати "лише Україна – і тільки Україна":

"Коротко кажучи: нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО."

€90 млрд на економічне відновлення

Третій ключовий аспект – економічне відновлення країни. ЄС підтвердив свою готовність залишатися найнадійнішим партнером України.

Єврокомісія запропонувала покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, що становить близько 90 млрд євро.

"Тож обговорення цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними," – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше керівництво ЄС та десять країн Європи ухвалили спільну заяву, що зобов’язує їх надавати "сталу і значну" підтримку для розбудови Збройних сил України, чисельність яких у мирний час має становити 800 тис. осіб.