Погода 2 січня: мінлива хмарність, сніг та невеликі морози

Сьогодні в Україні збережеться хмарна погода. Невеликий сніг очікується у північних та більшості західних областей, на решті території - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті місцями до 25 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 2-7° градуси тепла.

У Києві та області - хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці - близько 0°. На Київщині - від 2° морозу до 3° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

