Росія наполягала на публічній заяві Трампа про передачу Донбасу

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров був переконаний, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці пообіцяв домогтися від України передачі Донбасу, і намагався змусити його підтвердити це публічно. Про це пише The New York Times з посиланням на трьох американських посадовців.

За даними видання, у вересні 2025 року Лавров під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо заявив, що вірить у наявність такої обіцянки з боку Трампа стосовно тиску на президента України Володимира Зеленського. Згодом керівник МЗС РФ доручив російському посольству у Вашингтоні надіслати Рубіо листа з вимогою, аби Трамп відкрито це визнав.

Американські чиновники наголошують, що Трамп справді позитивно відреагував на пропозицію кремлівського ватажка Владіміра Путіна щодо завершення війни навколо Донбасу, однак жодних зобов’язань змушувати Україну поступатися територіями він не давав.

Як зазначає NYT, ця ініціатива викликала обурення у Трампа та його радників. Їм повідомили, що лист не був санкціонований Путіним, через що у Вашингтоні розцінили дії Лаврова як спробу продемонструвати власний вплив і самостійність.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп і Владімір Путін провели зустріч на Алясці, яка відбулася на американській військовій базі Елмендорф Річардсон в Анкориджі. Переговори за зачиненими дверима у форматі три на три тривали майже три години, а сторони охарактеризували їх як конструктивні, не оприлюднивши конкретних домовленостей.

Після зустрічі Трамп заявив, що утримається від запровадження нових санкцій або інших жорстких заходів проти Росії, про які говорив раніше. Він також повідомив, що погодився з Путіним у тому, що війна в Україні може завершитися через обмін територіями та надання певних гарантій безпеки з боку США, водночас поклавши відповідальність за укладення угоди про припинення вогню на президента України Володимира Зеленського.