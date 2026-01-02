Китай придумав цікавий спосіб стимулювання народжуваності

Китайська влада впровадила новий економічний важіль для подолання демографічної кризи. З 1 січня країна скасувала податкове звільнення на протизаплідні засоби та препарати, яке діяло протягом останніх 30 років. Тепер продаж презервативів та інших засобів контрацепції обкладатиметься податком у розмірі 13%.

Це рішення стало частиною масштабної державної стратегії, спрямованої на зміну демографічної ситуації. Окрім податкових нововведень, уряд запровадив щорічну грошову виплату на догляд за дитиною. За даними Reuters та Bloomberg, такі заходи мають на меті не лише економічне регулювання, а й формування у суспільстві нового ставлення до сімейних цінностей.

Уряд Китаю розглядає ці кроки як серію «дружніх до народжуваності» заходів. Очікується, що така політика сприятиме популяризації шлюбу, кохання та народження дітей серед молоді. Окрім фінансової підтримки сімей, держава прагне створити середовище, де виховання дитини сприйматиметься як пріоритетний напрямок розвитку суспільства.