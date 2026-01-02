Радикальні зміни на Банковій: Кирило Буданов очолить Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі кадрові зміни в керівництві держави. На посаду керівника Офісу Президента запропоновано Кирила Буданова, який до цього очолював Головне управління розвідки МОУ.

Про це Зеленський написав у своєму офіційному телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Будановим. За словами глави держави, таке рішення зумовлене необхідністю посилення безпекового сектору та дипломатичного напряму.

Зеленський наголосив, що зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки та розвитку Сил оборони. Саме тому Офіс Президента під керівництвом Буданова буде зосереджений на виконанні цих пріоритетних завдань. Президент підкреслив, що Кирило Буданов має спеціальний досвід у цих сферах та достатню силу для досягнення результатів.

Серед першочергових завдань нового керівника Офісу — оновлення та представлення на затвердження стратегічних основ оборони та розвитку держави. Ця робота має проводитися у тісній взаємодії із секретарем РНБО України та іншими профільними керівниками й державними інституціями.