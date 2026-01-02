Карпати накрила стихія: туристів просять не ризикувати

Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у Карпати через різке погіршення погодних умов. У високогір’ї фіксують сильний мороз, штормовий вітер і майже нульову видимість. За даними ДСНС, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до −18°C. Сильний снігопад у поєднанні з вітром швидкістю до 13 м/с створює небезпечні умови для перебування в горах.

Ситуацію ускладнюють снігові перемети понад метр заввишки, які приховують рельєф місцевості та суттєво ускладнюють орієнтування. У службі наголошують: за таких умов небезпека загрожує не лише новачкам, а й досвідченим туристам.

У ДСНС попереджають, що низька температура, сильний вітер і обмежена видимість значно підвищують ризик переохолодження, травм і втрати орієнтації. Рятувальники рекомендують відкласти походи у високогір’я до стабілізації погоди. Ігнорування рекомендацій може мати трагічні наслідки.

