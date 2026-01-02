Ращисти готуються до нового штурму на Донеччині

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області. Про це у Telegram повідомив 7 корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові зазначають, шо наразі усі спроби противника закінчуються невдачею.

Українські захисники знищили багато техніки РФ

Окупанти здійснили спробу скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Для цього ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття.

Військові дізналися, що на цій ділянці фронту діяла 76-та десантно-штурмова дивізія РФ. Попри невдалу спробу переміщення, мета противника залишається незмінною — наростити подальший тиск на північні околиці Покровська та здійснити штурм Гришиного.

Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку

Сили оборони України також продовжують тримати під контролем населений пункт Родинське, що у Донецькій області, попри заяви окупантів. За даними військових, окремим групам окупантів вдається просочитися у місто, проте їх оперативно виявляють і знищують усіма наявними засобами 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ Червона Калина.

Військові також опублікували відео із встановленим у Родинському українським прапором. Це підтверджує, що російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про свої успіхи на цьому напрямку.