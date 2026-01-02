Російські танкери знову прямують до Індії

Три танкери, що перевозять російську нафту, вказують завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення після того, як нафтопереробний завод відновив деякі закупівлі для внутрішнього виробництва.

За даними Kpler, судна, завантажені майже 2,2 мільйонами барелів нафти марки Urals, наразі сигналізують про величезний комплекс Jamnagar і, як очікується, доставлять свої вантажі на початку січня, повідомляє Bloomberg.



Пункти призначення можуть змінюватися, коли судна наближаються до Індії.



Представник Reliance заявив, що компанія не має жодних зобов'язань щодо постачання російської нафти в січні.

Спочатку відмовившись від співпраці після того, як США внесли в чорний список ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл", Reliance в листопаді оголосила, що припинить використовувати російську нафту в експортній частині свого нафтопереробного заводу.

З того часу вона почала закуповувати нафту у російських виробників, які не підпадають під санкції, для внутрішнього використання.

Раніше "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для нафтопереробного заводу Reliance на основі довгострокової угоди про постачання 500 000 барелів на день.

Reliance, контрольована мільярдером Мукешем Амбані, була найбільшим у світі покупцем російської нафти протягом більшої частини 2024-2025 років.

Вантажі позначені як поставлені трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport та Ethos Energy.

Alghaf Marine та Redwood Global були піддані санкціям з боку Великої Британії, причому перша з них є компанією-правонаступницею близькосхідного відділення Litasco, торгового підрозділу "Лукойлу".

Поставки російської нафти на нафтопереробний комплекс Reliance в Джамнагарі склали понад 40% імпорту заводу в період з січня по листопад минулого року.

Фото: Bloomberg.