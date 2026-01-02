У Києві трохи пом'якшили графіки відключень електроенергії

Сьогодні Києві діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання. Максимальна тривалість одного відключення становитиме до чотирьох годин, повідомляє ДТЕК.

За інформацією енергетиків, протягом доби електропостачання у столиці вимикатимуть за наступними чергами:

1.1 черга — 06:30–10:30 та 17:00–21:00

1.2 черга — 06:30–10:30

2.1 черга — 17:00–21:00

2.2 черга — 08:00–10:30 та 17:00–21:00

3.1 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00

3.2 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00

4.1 черга — 00:00–03:30 та 20:30–22:00

4.2 черга — 00:00–03:30 та 10:00–14:00

5.1 черга — 13:30–17:30

5.2 черга — 13:30–17:30

6.1 черга — 03:00–07:00

6.2 черга — 03:00–07:00 та 13:30–17:30

У ДТЕК закликають мешканців столиці стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.