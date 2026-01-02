﻿
Столиця

У Києві трохи пом'якшили графіки відключень електроенергії

У Києві трохи пом'якшили графіки відключень електроенергії

Сьогодні Києві діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання. Максимальна тривалість одного відключення становитиме до чотирьох годин, повідомляє ДТЕК.

За інформацією енергетиків, протягом доби електропостачання у столиці вимикатимуть за наступними чергами:

1.1 черга — 06:30–10:30 та 17:00–21:00

1.2 черга — 06:30–10:30

2.1 черга — 17:00–21:00

2.2 черга — 08:00–10:30 та 17:00–21:00

3.1 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00

3.2 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00

4.1 черга — 00:00–03:30 та 20:30–22:00

4.2 черга — 00:00–03:30 та 10:00–14:00

5.1 черга — 13:30–17:30

5.2 черга — 13:30–17:30

6.1 черга — 03:00–07:00

6.2 черга — 03:00–07:00 та 13:30–17:30

У ДТЕК закликають мешканців столиці стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняграфіки відключеньграфіки для Києвавідключення світла 2 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЦРУ спростувало заяви Кремля про атаку України на Путіна
Головне 01.01.2026 08:33:27
ЦРУ спростувало заяви Кремля про атаку України на Путіна
Читати
Сьогодні Київ залишатиметься без світла до 11 годин
Столиця 01.01.2026 07:33:37
Сьогодні Київ залишатиметься без світла до 11 годин
Читати
Погода 1 січня: морози, невеликий сніг та ожеледиця
Суспiльство 01.01.2026 06:24:02
Погода 1 січня: морози, невеликий сніг та ожеледиця
Читати

Популярнi статтi