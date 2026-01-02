У Києві трохи пом'якшили графіки відключень електроенергії

Сьогодні Києві діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання. Максимальна тривалість одного відключення становитиме до чотирьох годин, повідомляє ДТЕК.
За інформацією енергетиків, протягом доби електропостачання у столиці вимикатимуть за наступними чергами:
1.1 черга — 06:30–10:30 та 17:00–21:00
1.2 черга — 06:30–10:30
2.1 черга — 17:00–21:00
2.2 черга — 08:00–10:30 та 17:00–21:00
3.1 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00
3.2 черга — 10:00–14:00 та 20:30–24:00
4.1 черга — 00:00–03:30 та 20:30–22:00
4.2 черга — 00:00–03:30 та 10:00–14:00
5.1 черга — 13:30–17:30
5.2 черга — 13:30–17:30
6.1 черга — 03:00–07:00
6.2 черга — 03:00–07:00 та 13:30–17:30
У ДТЕК закликають мешканців столиці стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко