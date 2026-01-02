Бої за Родинське тривають, попри заяви РФ про «повний контроль»

У Донецькій області, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, тривають запеклі бої за село Родинське. Росіяни неодноразово заявляли, що взяли населений пункт під повний контроль, проте українські військові підтверджують, що бої тривають. Про це повідомив український військовий з позивним «Алекс». Він зазначає, що російські сили намагаються обійти Родинське з півночі, у напрямку місцевої шахти, та з півдня — виходячи в тил зі сторони Покровська.

Село наразі є епіцентром боїв на покровському напрямку, наголошує «Алекс». Його утримання має стратегічне значення, оскільки за Родинським починається велика зона полів і посадок, де вести оборону буде складніше, особливо під час мотоштурмів і механізованих проривів.

За словами військового, контроль над Родинським визначатиме перебіг боїв у всій Покровсько-Мирноградській агломерації.

