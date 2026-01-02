До Києва привезли унікальний пам’ятник

До столиці передали один із найнеординарніших об’єктів часів декомунізації — скульптуру з села Котлярка, яку в народі називають Ленін – Тарас Шевченко. Відтепер цей експонат зберігатиметься у фондах Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомили в управлінні культури та туризму Житомирської ОДА, рішення про передачу було ухвалено за підсумками презентації проєкту Спадщина незалежності на конференції Міністерства культури України. Київ обрали як головний музейний центр, де пам’ятник зможе отримати належну наукову інтерпретацію.

У чому унікальність експоната

Особливість монумента полягає в історії його трансформації. Після набуття чинності закону про декомунізацію громада села не стала зносити пам’ятник. Замість демонтажу скульптуру переосмислили: радянський ідол зусиллями місцевих жителів набув рис українського пророка Тараса Шевченка. Це стало унікальним прикладом того, як локальна спільнота здатна самостійно трансформувати нав’язані ідеологічні символи у власні культурні сенси.

Значення для Києва

У музейному просторі Києва цей об’єкт виконуватиме передусім дослідницьку та просвітницьку роль. Він слугуватиме наочним свідченням того, як Україна проходить шлях очищення колективної пам’яті та утвердження національної ідентичності.

Для мешканців та гостей столиці поява такого експоната — це можливість побачити складні процеси декомунізації не як просте руйнування, а як свідомий вибір громади на користь українських цінностей. Пам’ятник нагадуватиме про важливість переосмислення історії у процесі формування сучасної держави.