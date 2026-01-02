Держдепартамент США закликав американців негайно залишити Росію

Сполучені Штати поновили рекомендацію найвищого рівня не подорожувати до Росії, а тих громадян США, які вже перебувають на території РФ, закликали негайно виїхати. Про це повідомляє Fox News з посиланням на оновлені дані американського дипломатичного відомства.

Основними причинами такого рішення називають високий ризик незаконних затримань та свавільне застосування місцевих законів. Російські силовики вже неодноразово арештовували американців за надуманими обвинуваченнями, при цьому в країні відсутні будь-які гарантії справедливого суду.

Окрім правового хаосу, існують терористичні загрози на тлі ескалації війни проти України. Ситуацію ускладнює той факт, що посольство США в москві працює зі значно скороченим штатом, а консульства закриті, тому можливості надання допомоги громадянам вкрай обмежені.

Держдепартамент попереджає про повний контроль зв’язку в рф, включаючи відстеження електронних пристроїв та листування. Також зазначається, що через санкції американські банківські картки не працюють, а перекази коштів майже неможливі.

Громадянам США радять дотримуватися наступних заходів безпеки:

не користуватися соціальними мережами;

вийти з усіх акаунтів перед перетином кордону;

заздалегідь підготувати заповіт та довіреності.

Влада США окремо звертає увагу на те, що у прикордонних з Україною регіонах рф діє воєнний стан. Це дає місцевій владі право запроваджувати комендантську годину, обмежувати пересування, вилучати майно та затримувати іноземців без вагомих причин.

Той факт, що попередження було оновлено без пом’якшення формулювань, свідчить про стабільно критичний рівень загроз для американців на території країни-агресора.