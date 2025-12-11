США передали Європі таємний план щодо Росії

США передали європейським партнерам таємний план, який передбачає поступову реінтеграцію Росії у міжнародну економіку та відновлення її постачань енергоресурсів у Західну Європу, повідомляє Wall Street Journal.

За даними джерела, окремо Вашингтон пропонує використати близько $200 млрд заморожених російських активів для розвитку України. Значна частина коштів передбачена для створення масштабного дата-центру, який працюватиме на енергії Запорізької АЕС. План передбачає, що це сприятиме цифровій інфраструктурі країни та підвищить її технологічний потенціал.

Попри амбіційність ініціативи, реакція європейських країн виявилася стриманою. Деякі уряди висловлюють сумніви щодо доцільності реінтеграції Росії у світову економіку, враховуючи триваючу агресію РФ проти України та ризики залежності від енергопостачання з країни-агресора.

Аналітики підкреслюють, що пропозиція США поєднує дві складні теми: відновлення енергопостачання Росії в Європі та використання заморожених російських активів для розвитку України. На думку експертів, втілення цього плану вимагатиме масштабних політичних та дипломатичних зусиль, а також узгодження інтересів численних європейських країн.

Поки що деталі плану не розголошуються, проте WSJ зазначає, що пропозиція Вашингтона розглядається як частина більш широкої стратегії США щодо регіональної стабілізації та посилення ролі Америки у постконфліктному відновленні України.

