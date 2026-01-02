﻿
Надзвичайні події

Кремль готує теракти зі значними жертвами під «чужим прапором»

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) попереджає про можливе продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

За даними розвідки, операція має комплексний характер. Після так званої атаки на резиденцію Путіна Росія поширює сфальсифіковану інформацію, щоб підготувати внутрішню та міжнародну аудиторію до подальшої ескалації.

«З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем», — йдеться у повідомленні СЗР.

Місцем можливої провокації можуть стати культові споруди або інші об’єкти з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Для фальсифікації доказів причетності України можуть використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб», — підкреслили в СЗР.

Розвідка нагадує, що режим Путіна неодноразово застосовував подібну тактику всередині Росії, а тепер цей метод експортується назовні, що підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, спецслужби РФ готували теракт у центрі Львова.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КремльтерактСЗРлюдські жертвипід чужим прапором
