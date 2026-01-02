Зеленський призначив Олега Іващенка керівником ГУР

Президент України Володимир Зеленський підтвердив призначення керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка на посаду очільника Головного управління розвідки Міноборони.

«Відсьогодні Олег Іващенко продовжить службу державі та виконуватиме завдання з обмеження російського військового потенціалу вже на позиції воєнної розвідки України», – написав президент у телеграмі.

Олег Іващенко очолював Службу зовнішньої розвідки з березня 2024 року. Раніше про можливе призначення Іващенка керівником ГУР повідомляли народний депутат Ярослав Железняк та низка медіа з посиланням на джерела.

Раніше того ж дня Зеленський заявив, що запропонував попередньому очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, зазначивши, що вважає це честю і великою відповідальністю в історичний для країни час.

Посада голови Офісу президента залишалася вакантною з кінця листопада 2025 року. Тоді Володимир Зеленський повідомив про відставку Андрія Єрмака, подякувавши йому за роботу на міжнародних переговорах та наголосивши на необхідності уникнути чуток і спекуляцій.

Відставці передували обшуки, що відбувалися у Єрмака. Офіційно про справу та його процесуальний статус не повідомляли. За інформацією ЗМІ, він не мав статусу підозрюваного.