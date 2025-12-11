Війна чи політичний компроміс: Трамп вимагає від Києва реалістичних рішень

Президент США Дональд Трамп у нових коментарях звернув увагу на ситуацію довкола виборів в Україні та переговорів про припинення бойових дій, наголосивши на настроях українського суспільства та закликавши до політичних рішень.

За словами Трампа, значна частина українців очікує переходу до політичного процесу та укладення мирної угоди з Росією. Президент США закликав українське керівництво розглянути можливість домовленостей і повернутися до питання проведення виборів. “Зеленському потрібно бути реалістом. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб було укладено угоду. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося”, — заявив Трамп.

Крім того, президент США повідомив, що низка європейських лідерів висловила готовність провести спільні переговори з українською стороною та представниками Вашингтона. За його словами, така зустріч може відбутися вже на вихідних.

