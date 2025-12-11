﻿
Головне

Війна чи політичний компроміс: Трамп вимагає від Києва реалістичних рішень

Війна чи політичний компроміс: Трамп вимагає від Києва реалістичних рішень

Президент США Дональд Трамп у нових коментарях звернув увагу на ситуацію довкола виборів в Україні та переговорів про припинення бойових дій, наголосивши на настроях українського суспільства та закликавши до політичних рішень.

За словами Трампа, значна частина українців очікує переходу до політичного процесу та укладення мирної угоди з Росією. Президент США закликав українське керівництво розглянути можливість домовленостей і повернутися до питання проведення виборів. “Зеленському потрібно бути реалістом. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб було укладено угоду. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося”, — заявив Трамп.

Крім того, президент США повідомив, що низка європейських лідерів висловила готовність провести спільні переговори з українською стороною та представниками Вашингтона. За його словами, така зустріч може відбутися вже на вихідних.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц, Макрон і Стармер провели переговори з Трампом.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ТрампЗеленськиймирна угодавибори в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Харкові судитимуть жінку, яку звинувачують у замінуванні мопеда, внаслідок чого загинули двоє військових
Надзвичайні події 10.12.2025 18:45:17
У Харкові судитимуть жінку, яку звинувачують у замінуванні мопеда, внаслідок чого загинули двоє військових
Читати
Коломойський у суді розповів журналістам про спробу вбивства Міндіча в Ізраїлі
Надзвичайні події 10.12.2025 18:28:53
Коломойський у суді розповів журналістам про спробу вбивства Міндіча в Ізраїлі
Читати
Ексдепутат Верховної Ради Андрій Деркач отримав звання героя Росії
Суспiльство 10.12.2025 18:04:33
Ексдепутат Верховної Ради Андрій Деркач отримав звання героя Росії
Читати

Популярнi статтi