В Україні подорожчало оформлення паспортів

З 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Підвищення пов’язане зі зміною вартості бланків біометричних документів ДП Поліграфічний комбінат "Україна", повідомила Державна міграційна служба України

Безкоштовним залишається лише паспорт ID-картка для громадян, які отримують його вперше.

Тарифи на оформлення документів з 1 січня 2026 року:

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 618 грн

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів — 988 грн

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1 147 грн

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1 787 грн

Посвідка на постійне проживання в Україні — 1 235 грн

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 140 грн

Громадяни, які оплатили адмінпослуги та подали заяви до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною. Ті, хто оплатив послуги до цієї дати, але заяву ще не подавав, зможуть здійснити доплату за новими тарифами на момент подачі.

