Президент доручив оперативно внести до парламенту зміни щодо ДБР

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно подати до Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань. За його словами, відповідний президентський законопроєкт мають напрацювати вже у січні та невідкладно внести на розгляд парламенту.

Про це очільник держави повідомив у соцмережах.

Зеленський наголосив, що очікує швидкої підготовки документа, який має стати основою для подальших змін у роботі ДБР.

Реформа Державного бюро розслідувань є однією з вимог європейських партнерів України. У грудні єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про необхідність комплексних змін до законодавства з метою забезпечення швидкого та якісного правосуддя, зокрема через реформування ДБР.

У Євросоюзі наполягають на проведенні незалежного комплексного огляду інституційної спроможності ДБР, його механізмів доброчесності та наглядових функцій. Такий аудит має оцінити доцільність і потребу подальших реформ відповідно до найкращих європейських практик.

Окрім цього, європейські партнери закликали Україну посилити незалежність і розширити повноваження НАБУ та САП, провести комплексний перегляд процедур добору і звільнення Генерального прокурора за участю Венеціанської комісії, а також невідкладно призначити суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.