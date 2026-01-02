Ракетний удар по Харкову призвів до поранення майже двох десятків цивільних

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по центру Харкова зросла до 19 людей. Про це станом на 16:07 повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, по медичну допомогу звернулися люди віком від 20 до 79 років, а також постраждала шестимісячна дитина. Немовля, на щастя, не потребує госпіталізації.

Майже всі постраждалі зазнали вибухових поранень і травм від уламків скла, ще одна людина перебуває у стані сильного стресу.

Раніше повідомлялося, що рашистські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Будівля була повністю зруйнована, на місці виникла пожежа, пошкоджені фасади та вікна в сусідніх будинках. Частину поранених госпіталізували, одна жінка перебуває у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за попередніми даними російські війська випустили по житловій забудові дві ракети. На місці удару триває рятувальна операція. Кількість жертв може збільшитися.

Російська армія регулярно атакує українські міста ракетами, авіабомбами та ударними безпілотниками. Українська влада й міжнародні організації кваліфікують удари по цивільній інфраструктурі як воєнні злочини.