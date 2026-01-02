﻿
Суспiльство

Чиновник «забув» вказати у декларації майна на 30 мільйонів

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишньому депутатові органу місцевого самоврядування Дубенського району повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

При заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 та 2024 роки, посадовець вказав недостовірні дані щодо майна на суму понад 30 млн. грн., повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозрюваний, який є приватним підприємцем, не вказав у документах, що має у власності 6 об’єктів нерухомості: житловий будинок, адмінбудівлю та 4 приміщення ферми загальною площею 1,7 тис кв. м., а також вантажні та легкові автомобілі і напівпричепи. Крім того, чоловік не зазначив, що йому належить близько 40 земельних ділянок загальною площею понад 60 га. 

Наразі чоловік добровільно склав повноваження депутата.  
Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Рівненська областьчиновникактивиОГПУ
