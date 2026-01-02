Арахамія назвав призначення Буданова сигналом для військових про карʼєрні перспективи після війни

Рішення президента України Володимира Зеленського призначити Кирила Буданова керівником Офісу президента є важливим сигналом для українських військових щодо їхніх карʼєрних можливостей після завершення війни. Таку думку висловив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це рішення президента, і ми його підтримуємо. Вважаю, що це гарний сигнал усім військовим, що після закінчення війни на них чекає багато карʼєрних можливостей», — сказав Арахамія у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами народного депутата, Кирило Буданов зарекомендував себе не лише як ефективний військовий, а й як управлінець, здатний працювати на стратегічному рівні.

«Щиро бажаю йому успіху на новому місці», — додав Арахамія.

Кирило Буданов із 2020 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України і став однією з ключових фігур у системі національної безпеки під час повномасштабної війни з Росією. Під його керівництвом українська розвідка відіграла важливу роль у протидії російській агресії, зокрема в питаннях стратегічного планування та міжнародної координації.

Офіс президента України є центральною структурою, що забезпечує діяльність глави держави, координує роботу з урядом, парламентом, силовими відомствами та міжнародними партнерами. Призначення чинного військового керівника на чолі ОПУ розглядають як крок до посилення ролі сектору безпеки у формуванні державної політики в умовах війни та підготовки до післявоєнного періоду.

Раніше президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність інтеграції військового досвіду в систему державного управління та створення умов для подальшої служби і розвитку карʼєри військових після завершення бойових дій.