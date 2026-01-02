﻿
Полiтика

Арахамія назвав призначення Буданова сигналом для військових про карʼєрні перспективи після війни

Арахамія назвав призначення Буданова сигналом для військових про карʼєрні перспективи після війни

Рішення президента України Володимира Зеленського призначити Кирила Буданова керівником Офісу президента є важливим сигналом для українських військових щодо їхніх карʼєрних можливостей після завершення війни. Таку думку висловив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це рішення президента, і ми його підтримуємо. Вважаю, що це гарний сигнал усім військовим, що після закінчення війни на них чекає багато карʼєрних можливостей», — сказав Арахамія у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами народного депутата, Кирило Буданов зарекомендував себе не лише як ефективний військовий, а й як управлінець, здатний працювати на стратегічному рівні.

«Щиро бажаю йому успіху на новому місці», — додав Арахамія.

Кирило Буданов із 2020 року очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України і став однією з ключових фігур у системі національної безпеки під час повномасштабної війни з Росією. Під його керівництвом українська розвідка відіграла важливу роль у протидії російській агресії, зокрема в питаннях стратегічного планування та міжнародної координації.

Офіс президента України є центральною структурою, що забезпечує діяльність глави держави, координує роботу з урядом, парламентом, силовими відомствами та міжнародними партнерами. Призначення чинного військового керівника на чолі ОПУ розглядають як крок до посилення ролі сектору безпеки у формуванні державної політики в умовах війни та підготовки до післявоєнного періоду.

Раніше президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність інтеграції військового досвіду в систему державного управління та створення умов для подальшої служби і розвитку карʼєри військових після завершення бойових дій.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Кирило БудановДавид Арахамія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні подорожчало оформлення паспортів
Суспiльство 02.01.2026 11:14:47
В Україні подорожчало оформлення паспортів
Читати
Україні не варто розраховувати на гарантії безпеки від Трампа - ЗМІ
Головне 02.01.2026 10:54:23
Україні не варто розраховувати на гарантії безпеки від Трампа - ЗМІ
Читати
Долар слабшає: індекс американської валюти впав до восьмирічного мінімуму
Економіка 02.01.2026 10:31:10
Долар слабшає: індекс американської валюти впав до восьмирічного мінімуму
Читати

Популярнi статтi