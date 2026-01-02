В опозиції побоюються, що призначення Буданова в ОП несе ризики для балансу влади

Призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента України несе ризики надмірної концентрації влади та формування закритої силово-політичної вертикалі. Таку думку висловила членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз («Європейська солідарність»).

У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» вона зазначила, що перехід керівника воєнної розвідки до Офісу президента може призвести до поєднання політичних і безпекових важелів в одному центрі ухвалення рішень без належного парламентського контролю.

За словами народної депутатки, щоб уникнути таких ризиків, необхідні чіткі запобіжники. Йдеться, зокрема, про прозорий і оперативний перехід управління в ГУР, деполітизацію розвідувальних структур, а також чіткий розподіл повноважень між Офісом президента, РНБО та силовим блоком.

Фріз наголосила, що проблема полягає не в персоналіях, а в системі, оскільки Офіс президента тривалий час залишався монопольним центром ухвалення рішень, які далі реалізовувалися урядом, фракцією «Слуга народу» у Верховній Раді та сектором безпеки і оборони.

Водночас вона зауважила, що в умовах війни країні потрібні ефективність і швидкість управління, однак це не має відбуватися ціною руйнування балансу стримувань і противаг між гілками влади.

Крім того, Фріз вважає, що згода Кирила Буданова очолити Офіс президента може свідчити про його перехід у політичну площину, а саму посаду — розглядати як можливий трамплін для участі в майбутніх президентських виборах.