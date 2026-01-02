16-річну дівчину покусала знайома під час святкування Нового року

Святкування Нового року на Тернопільщині для однієї компанії завершилося не веселощами, а лікарнею й кримінальним провадженням. До обласної дитячої лікарні доправили 16-річну дівчину, яку під час застілля покусала і побила знайома.

Як повідомили в поліції Тернопільської області, сигнал надійшов від бригади екстреної медичної допомоги. Медики констатували в юнки стан алкогольного сп’яніння, кусані рани та забої.

Правоохоронці з’ясували, що компанія зустрічала Новий рік в обласному центрі. У якийсь момент між 16-річною дівчиною та 21-річною тернополянкою виник конфлікт, який швидко перейшов від слів до тілесного контакту.

За даними поліції, святкова суперечка завершилася бійкою, внаслідок якої молодша учасниця компанії зазнала тілесних ушкоджень.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.