Минус Дональд: что будет означать для Украины пассивность Трампа в вопросе мирного урегулирования

Если предшественник нынешнего главы Белого дома Джо Байден за время своего пребывания в должности оказывал воюющей Украине помощь, грубо говоря, чайной ложечкой, но стабильно, то его преемник в лице 79-летнего Трампа вообще крутит кейсом отношений с Киевом и Москвой, как цыган солнцем. Более того, нынешний хозяин Овального кабинета руками, а, точнее говоря, устами своих подчиненных и даже родственников цинично спекулирует на теме путинской «СВО». Детали - далее в материале ForUA.

В воскресенье, 7 декабря, Дональд Трамп-младший на международной конференции по вопросам Ближнего Востока заявил о возможном прекращении военной поддержки Украины. Как сообщило издание The Guardian, «он поклялся, что США больше не будут идиотом с чековой книжкой». «Такие мысли Дональда Трампа-младшего отражают враждебность некоторых членов команды Трампа к украинскому правительству и звучат на фоне давления переговорной команды Белого дома на Киев с целью добиться от Украины территориальных уступок. Стоит отметить, что Дональд Трамп-младший не занимает официальную должность в администрации своего отца, но считается ключевой фигурой в партии MAGA. Эта политическая сила представляет правое крыло Республиканской партии и поддерживает политику Дональда Трампа, основанную на лозунге «Америка превыше всего!», - констатирует The Guardian.

Также Трамп-младший заявил, что «очень небольшое» количество американцев будет включать войну в Украине в перечень главных приоритетных вопросов США, отметив, что его соотечественников гораздо больше беспокоит борьба Америки с торговлей фентанилом.

Попутно заметим, что конкретно этот тезис сына действующего американского лидера противоречит данным свежего опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана, который наглядно показал, что количество американцев, поддерживающих Украину в войне с Россией, наоборот выросло. В частности, 62% американцев сейчас хотят, чтобы Украина победила в войне с Россией, а 64% поддерживают поставки оружия США. Это, если говорить сухим социологическим языком, на целых 9 пунктов больше, чем в 2024 году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

В целом, свежие социологические данные, обнародованные на сайте уважаемой организации, свидетельствуют о том, что рядовые американцы продолжают придерживаться принципа президента Рейгана «мир через силу». Так, по мнению 64% американцев, США должны быть более вовлеченными и брать на себя ведущую роль в международных делах, с двухпартийной поддержкой (79% республиканцев и 57% демократов). При этом приверженность НАТО достигла самого высокого уровня за всю историю на уровне 68%, в частности наблюдается сильная двухпартийная поддержка обязательств по статье 5. Подавляющее большинство опрошенных (64%) считают, что американская армия должна быть рассчитана на то, чтобы вести и выигрывать две войны одновременно, с Китаем и, что крайне важно для нас, с путинской Россией. Почти столько же опрошенных (62%) хотят, чтобы Украина победила в войне с РФ, а 64% поддерживают поставки оружия США, что на 9 пунктов больше, чем в 2024 году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

«Опрос этого года подчеркивает четкий посыл: американцы считают лидерство США незаменимым для глобальной безопасности и мира. От рекордно высокой поддержки международного взаимодействия и НАТО до роста поддержки партнеров, таких как Украина, общественность понимает, что американская сила – военная, технологическая и промышленная – является основой безопасности в эпоху роста авторитарных угроз», – отметил, комментируя результаты опроса глава Института Рональда Рейгана Роджер Закхайм. Опрос, отметим, был проведен с 23 октября по 3 ноября двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Shaw & Company Research.

Собственно на этом электоральном фоне Соединенные Штаты обнародовали новую Стратегию нацбезопасности, «европейская» часть которой вызвала кучу вопросов и нареканий. Признав, что Штаты, как и раньше, считают европейские страны важными союзниками и не намерены «списывать Европу со счетов», документ открыто указывает на многие огрехи европейских правительств. Так, у Трампа констатировали, что евросообщество сейчас сталкивается с «реальной и суровой перспективой стирания цивилизации» — прежде всего из-за приема мигрантов, из-за чего несколько стран, как утверждается, рискуют через уже несколько десятилетий стать «большинством неевропейских».

Кроме того, подчеркивается, что европейцы «препятствуют усилиям по прекращению войны в Украине». Этот тезис очень и очень напоминает печально известные кремлевские нарративы, поэтому можно предположить, что к его авторству так или иначе причастен советник и друг Трампа господин Виткофф, которому, несмотря на тонны тональных кремов, не удается скрыть от цивилизованного мира свою откровенную, а порой – агрессивно-назойливую поддержку Москвы в ее войне против суверенной Украины.

Возвращаясь к новоиспеченной американской Стратегии нацбезопасности, заметим, что реакция на рассуждения администрации Трампа оказалась, как говорится, довольно неоднозначной. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, например, приуменьшила значение резких оценок со стороны заокеанского партнера, даже допустив, что некоторые выводы документа верны. «Конечно, критики много, но я думаю, что часть ее справедлива, - заявила г-жа Каллас - Европа недооценивает свою силу, например, в отношении России. Нам следует быть более уверенными в себе, это точно». А далее, признав, что Евросоюз и США «не всегда сходились во взглядах по различным вопросам», она подытожила: «Думаю, общий принцип остается неизменным. Мы являемся главными союзниками, и нам следует держаться вместе».

Довольно сдержанно на еврокритику со стороны США отреагировал глава польского правительства Дональд Туск. «Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. У нас общие враги. По крайней мере так было последние 80 лет. Мы должны придерживаться этой гипотезы, потому что это единственная разумная стратегия для нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось...», - написал премьер соседней Польши в соцсети X.

Между тем в Германии устами министра иностранных дел Йоханна Вадефуля констатировали следующее: «Штаты были и останутся для Германии важнейшим союзником по НАТО. Этот Альянс сосредоточен на решении вопросов безопасности, а вот поучительные лекции со стороны США Берлину не нужны. Мы считаем, что в будущем сможем обсуждать эти вопросы полностью самостоятельно и не нуждаемся в сторонних консультациях».

Еще больше дипломатического «перца» добавил в данный тематически-дискуссионный кейс бывший премьер Швеции Карл Бильдт. Он заметил, что высказывания, подобные тем, которые были изложены в американской Стратегии нацбезопасности, «можно встретить только в странных головах Кремля». «Потрясающий раздел, посвященный Европе, читается как крайне правый памфлет», - прокомментировал, в свою очередь, документ в соцсетях бывший посол Франции в США Жерар Аро, подчеркнув, что он «во многом подтверждает» мнение о том, что Дональд Трамп является «врагом Европы».

Если говорить в целом, то на самом деле первой геополитической «ласточкой», которая показала, что нынешняя американская администрация, мягко говоря, не горит любовью к европейцам, стал резонансный спич на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Венса в начале этого года. В этой речи «правая рука» Трампа предельно жестко раскритиковала европейские страны за их политику в отношении свободы слова и миграции и отметила, что наибольшую опасность для континента представляют не Россия и Китай, а их собственные правительства.

«США меняют свою стратегию национальной безопасности. Что делают европейцы, включая украинцев? Правильно: концентрируются на критике именно их новой стратегии. США вместе с россиянами ведут переговоры в своих интересах. Что делают европейцы с украинцами? Правильно: пытаются хоть как-то корректировать стратегию США, а не действовать проактивно. А что можно было бы сделать? Первое: внести изменения в свою собственную Стратегию национальной безопасности (действующая Стратегия принималась еще до широкомасштабного российского вторжения и, очевидно, уже устарела). Второе: принять новый план обороны Украины. Третье: провести переговоры с европейскими странами НАТО и выработать совместную Европейскую стратегию выхода из широкомасштабной войны и противодействия агрессорам в Европе. Четвертое: вместе с европейскими партнерами провести переговоры с США и взять на себя ответственность за безопасность в Европе. Наконец перестать мыслить в формате неполноценности и временных решений. Если даже на четвертом году войны не меняются стратегические документы страны, то хотя бы мышление должно быть стратегическим», - отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Как бы то ни было, но сам сухой факт того, что вечером воскресенья, 7 ноября, в Кремле устами путинского спикера Пескова щедро обдали комплиментарным словесным фонтаном трамповскую Стратегию нацбезопасности США, о многом говорит без лишних слов и дополнительных аналитических «соусов».