Аналітики ISW назвали неправдоподібними звинувачення РФ щодо атаки на Валдай

Обставини ймовірного удару по резиденції кремлівського лідера Владіміра Путіна, про які заявляє Москва, не відповідають типовій тактиці та наслідкам українських ударів по території РФ. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому вранці 30 грудня за київським часом.

Аналітики зазначають, що підтверджені удари України по Росії зазвичай супроводжуються доказами у відкритих джерелах. Серед них відео роботи протиповітряної оборони, вибухів, пожеж або диму поблизу цілей, а також повідомлення місцевих медіа та заяви російської влади, яка часто намагається звести наслідки атак до «уламків» збитих безпілотників.

В ISW наголошують, що жодних подібних матеріалів або повідомлень про удари поблизу резиденції Путіна на Валдаї зафіксовано не було. Крім того, твердження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито збиття 89 українських дронів над Новгородською областю суперечить даним Міністерства оборони РФ, яке раніше повідомляло про 47 безпілотників у ту ж ніч з 28 на 29 грудня. Ці розбіжності, на думку дослідників, ще більше підривають достовірність заяви.

Інститут також посилається на інформацію російського опозиційного видання «Сота», за якою мешканці району Валдая не чули роботи протиповітряної оборони вночі, хоча вона мала б бути задіяна у разі масованої атаки безпілотників.

У підсумку ISW робить висновок, що Кремль не надав жодних доказів на підтвердження тверджень про атаку України на резиденцію Путіна 29 грудня. Аналітики припускають, що Москва може використати цю історію як привід для відмови від мирних ініціатив, які обговорюються за участі України, США та європейських країн.

У звіті зазначається, що з початку мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа на початку 2025 року Кремль неодноразово намагався затягнути переговорний процес, поєднуючи це з посиленням ударів по Україні. Зокрема, чергова масована атака Росії відбулася в ніч з 26 на 27 грудня, напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді.

Напередодні Сєргєй Лавров звинуватив Україну в нібито атаці на резиденцію Путіна, заявивши про запуск 91 безпілотника, всі з яких, за його словами, були знищені. Він також пригрозив переглядом позиції Росії на переговорах і ударами у відповідь. Президент України Володимир Зеленський назвав ці твердження черговою брехнею, спрямованою на виправдання нових ударів по Україні, а президент США Дональд Трамп заявив, що був «дуже розлючений», дізнавшись про цю заяву з розмови з Путіним.