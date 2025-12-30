﻿
Свiт

Трамп є великим щастям для Ізраїлю і світу, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав президента США Дональда Трампа великим щастям для Ізраїлю і світу.

"Я казатиму це знову і знову і знову. У нас ніколи не було такого друга в Білому домі, як президент Трамп, навіть близько", - сказав він.

За словами ізраїльського прем'єра, Ізраїлю дуже пощастило через те, що президент Трамп очолює США і весь вільний світ, повідомляє "Укрінформ".

"Думаю, що це не просто велике щастя для Ізраїлю. Думаю, що це велике щастя для світу", - сказав він.

Нетаньягу заявив, що Трамп отримає Ізраїльську премію миру.

Трамп заявив про чудові стосунки з Нетаньягу, охарактеризувавши його як сильну людину, яка зробила Ізраїль сильнішим, ніж будь-коли. І водночас зауважив, що той інколи може бути дуже складним.

Він розповів, що вже досягнуто значного прогресу в переговорах.

"Ми вже досягли великого прогресу. За п'ять хвилин, відколи розпочалася зустріч, ми вже врегулювали три проблеми", - сказав Трамп.

Фото: aa.com.tr.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАІзраїльТрампНетаньягу
