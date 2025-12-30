Трамп фокусується на економічній відбудові України, – Зеленський

Президент США Дональд Трамп вважає першочерговим завданням економічне відновлення України.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, план економічного відновлення стосується всієї України, а не окремих регіонів.

– Ми готуємо декілька документів. Цей пакет ми називаємо Prosperity Package. Пакет відновлення для України: економічного, робочих місць та життя в Україні. Якщо чесно, ми багато цьому приділили уваги, – сказав Зеленський.

За його словами, президент США Дональд Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання №1 для того, щоб були робочі місця в Україні.

– Ми проговорювали, яка середня заробітна плата для українців. Вони дуже хочуть зробити все завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоб була потроєна заробітна плата. І вони дійсно так це фіксують, – зазначив він.

Президент сказав, що не може стверджувати, що це відбудеться одразу після закінчення повномасштабної війни в Україні. Але американці про це думають, звернув увагу Зеленський.

Представники США хочуть, щоб американський і європейський бізнес прийшли в Україну на спеціальних умовах, зазначив президент, які повинні бути зафіксовані між урядами України, Америки та Європи.

– Ми обговорювали, що на старті Україні потрібні гроші на відновлення. Це повинні бути серйозні гроші, щоб люди поверталися на саме ці робочі місця та заробітні плати, – наголосив він.

Глава держави вважає, що у цьому є велика перспектива. Але президент звернув увагу на те, з чого все починається.

– Давайте спочатку закінчимо цю війну, – резюмував Володимир Зеленський.