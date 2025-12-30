Член Палати представників США Дон Бейкон розкритикував президента Дональда Трампа за його реакцію на заяви російської влади про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області РФ, повідомляє видання The Hill.

Республіканець від штату Небраска наголосив, що адміністрація Білого дому повинна спершу перевіряти факти, перш ніж робити публічні висновки, особливо коли йдеться про заяви Кремля.

— Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін — відомий безсоромний брехун, — заявив Дон Бейкон.

Його слова пролунали після того, як Дональд Трамп прокоментував повідомлення Росії про нібито атаку дронів, заявивши, що був “дуже розлючений” цією інформацією, та назвавши можливу атаку “недоречною” в нинішній момент.

Водночас президент США визнав, що докази причетності України до цього інциденту ще перевіряються, і зазначив, що ситуація вплинула на підхід Вашингтона до відносин із президентом України Володимиром Зеленським.

ForUA нагадує, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Володимира Путіна.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні заяви Росії є інформаційною підготовкою до нових ворожих ударів, зокрема по державних будівлях у Києві.