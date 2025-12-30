Смертельна чашка: як звичка пити гарячий чай руйнує ваш організм

У холодну пору року гарячий чай або кава здаються найкращим способом зігрітися, проте ця звичка може мати фатальні наслідки для здоров'я. Гастроентеролог, кандидат медичних наук Сергій Вялов попереджає, що вживання напоїв надто високої температури суттєво підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Прихована загроза для організму

Головна небезпека полягає не в миттєвому болю у роті, а в глибокому пошкодженні внутрішніх тканин. Кожного разу, коли людина ковтає дуже гарячу рідину, відбувається термічний опік, який запускає процес масової загибелі клітин слизової оболонки стравоходу.

Механізм розвитку хвороби

Лікар пояснює, що зв'язок між опіком і раком має чітку послідовність:

Термічне пошкодження змушує організм працювати в екстреному режимі, щоб відновити загиблі клітини. При регулярному вживанні окропу цикл "загибель — відновлення" стає постійним. Через надто інтенсивне і часте ділення в нових клітинах накопичуються генетичні помилки. З часом ці помилки призводять до неконтрольованого ділення клітин, що і є початком злоякісного новоутворення.

Інші ризики та поради фахівця

Окрім загрози онкології, надмірно гарячі напої провокують розвиток і загострення гастриту, а також порушують нормальну роботу шлунка.

Щоб захистити себе, фахівець радить не поспішати. Достатньо зачекати кілька хвилин, поки напій перестане випускати густу пару. Температура чаю чи кави має бути помірною та комфортною, щоб приносити задоволення без шкоди для клітин організму.