Війська США на лінії розмежування – така опція була б бажаною, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Сполучені Штати можуть розглянути можливість розміщення своїх військ у межах безпекових гарантій — зокрема на лінії розмежування або на кордоні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, рішення щодо розміщення американських військ може ухвалювати виключно президент США, адже йдеться про війська Сполучених Штатів.

Водночас Зеленський наголосив, що це питання обговорюється як з президентом США Дональдом Трампом, так і з представниками коаліції партнерів. Він підкреслив, що для України така опція була б бажаною.

"Ми б хотіли цього. Це була б сильна позиція в гарантіях безпеки", — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про активну роботу з американськими та європейськими партнерами щодо підготовки дипломатичних кроків на початку січня.

 

 Автор: Сергій Ваха

Зеленськийвійна в Україніагресія рфармія СШАгарантії безпеки для України
