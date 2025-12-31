﻿
Культура

Перші видання "Володаря перснів" пішли з молотка за 250 тис. доларів

Комплект перших видань трилогії “Володар перснів” Дж. Р. Р. Толкіна продали на аукціоні за 250 тис. доларів на аукціоні Heritage Auctions у США, повідомляє Artnet.

Це найвища сума, яку коли-небудь платили за непідписані книги Толкіна, – попередній рекорд у $103 тис. тримався з 2021 року.

Для порівняння, у лютому цього року в Лондоні аналогічний комплект, але з автографами письменника, пішов з молотка майже за $337 тисяч.

Продані книги належать до так званого першого відбитка – найпершого накладу, який британське видавництво George Allen and Unwin випустило у 1954-1955 роках. Зокрема, початковий тираж роману “Братство персня” становив лише близько 3 тисяч примірників.

Високу вартість комплекту пояснює передусім його стан. Книги зберігалися у спеціально виготовленому шкіряному футлярі, не проходили реставрації та мають мінімальні сліди зношення. Перші дві частини зберегли оригінальні суперобкладинки першого стану. Крім того, у виданнях залишилися авторські ілюстрації Толкіна, а також розкладні карти, створені його сином Крістофером.

 Автор: Сергій Ваха

