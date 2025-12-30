Кремль говорить про «державний тероризм» і зміну переговорної тактики

Речник ватажка рашистів Дмітрій Пєсков заявив, що після нібито атаки українських безпілотників на державну резиденцію Владіміра Путіна Москва має намір зайняти більш жорстку переговорну позицію. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Водночас Пєсков не уточнив, у чому саме полягатимуть зміни переговорної тактики. За його словами, деталі позиції Росії не обговорюватимуть публічно.

Він також зазначив, що Росія продовжить переговорний процес щодо України, однак основний діалог, за словами Пєскова, Москва планує вести зі Сполученими Штатами.

Речник Кремля стверджує, що нібито атака на резиденцію Путіна в Новгородській області була спрямована не лише проти російського президента, а й проти президента США Дональда Трампа. При цьому він заявив, що подібні «провокації» та «акти державного тероризму» нібито не вплинуть на рівень довірчого діалогу між двома лідерами.

Крім того, у Кремлі заявили, що російські військові «знають, як, чим і коли відповісти» на цей буцімто напад.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров повідомив, що в ніч на 29 грудня резиденцію Владіміра Путіна в Новгородській області нібито атакував 91 український безпілотник, після чого Москва, за його словами, перегляне свою переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський заперечив ці твердження, заявивши, що Кремль незадоволений ходом переговорів між Україною та США та шукає привід для продовження війни.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Путін розповів йому про нібито атаку під час телефонної розмови, додавши, що вважає такі події «недобрим сигналом».