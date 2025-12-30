СБУ у понеділок, 29 грудня, повідомила про затримання у Києві адвоката, який міг вимагати у підприємців 100 тис. доларів, за що обіцяв допомогу у "вирішенні" податкових питань. Йдеться про помічника та адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського Сергія Стецюка. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.

Наразі суд розглядає клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними СБУ, фігуранта підозрюють у тому, що він вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.

Коли підприємці погодилися віддати адвокату готівку, він затриманий залучив свого знайомого, як посередника для передачі грошей. Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування фігурантів.

Адвокату та його спільнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).