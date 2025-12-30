У 2026 році з'явиться еЧек: що це і як працює

Кабінет міністрів врегулював запуск національного електронного чека; урядова постанова визначає порядок роботи сервісу та правові умови його впровадження.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"єЧек - це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою - у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування", - пояснили в Мінекономіки.

У міністерстві розглядають запровадження єЧека як частину ширшого курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення зайвого адміністративного навантаження. Сервіс не є обов’язковим: покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

"Запуск єЧека — це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу - менше паперу й витрат, для держави - прозоріші дані без посилення контролю", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Запланований на 2026 рік запуск єЧека відбуватиметься поетапно, це - експериментальний проєкт. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

Розробку сервісу здійснює Мінекономіки - у співпраці з Мінцифри і "Дією", Мінфіном, ДПС, НБУ, банками та платіжними системами.

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО, наголосили в міністерстві.

Як повідомляв ForUA, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відтермінування строків обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи.