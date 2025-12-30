Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про примусову евакуацію

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію мешканців із 14 прикордонних населених пунктів. Евакуація стосується сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

Про це 30 грудня повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. За його словами, прикордонні території області перебувають під щоденними обстрілами, і попри постійну небезпеку там досі залишаються близько 300 людей.

Чаус зазначив, що з початку року з прикордоння вже виїхали понад 1400 мешканців. Евакуацією системно займаються обласна та районні військові адміністрації спільно з громадами. Основне завдання — вивезти людей із зон підвищеної небезпеки, а необхідність обов’язкової евакуації, за його словами, визначили військові.

Мешканців 14 населених пунктів поінформують про місця збору для виїзду. До процесу залучені всі необхідні служби, визначені спеціальні евакуаційні маршрути та забезпечений транспорт. Також гарантоване тимчасове розселення для евакуйованих.

Планується, що обов’язкову евакуацію з прикордонних сіл Чернігівщини мають завершити протягом 30 днів.