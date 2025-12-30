Науково-фантастичний фільм "Ти – космос" із актором та військовослужбовцем Володимиром Кравчуком у головній ролі став справжнім хітом кінопрокату. За шість вікендів стрічка зібрала 56,2 млн гривень та посіла друге місце серед найкасовіших фільмів в історії українського кіно.

Про успіх картини її автори повідомили на сторінці в Instagram. В дописі зазначили, що за цей період фільм подивилися 304 809 глядачів. Ці показники зробили "Ти - космос" найкращим ігровим українським фільмом 2025 року.

Фото: instagram.com/u_are_the_universe.movie

"Усе це завдяки вам і вашій любові до історії Андрюхи", - наголосили творці стрічки.

Варто зазначити, що бюджет фільму становив 800 тис. євро (близько 40 млн грн), тож касові збори перевищили витрати на виробництво кінопроєкту.