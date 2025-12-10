Європа не втримала темп: військова допомога Україні - на межі обвалу

Військова допомога Україні у 2025 році може досягти найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії. До відходу США від участі у підтримці Києва після повернення Дональда Трампа на посаду президента у січні 2025 року американська сторона забезпечувала понад половину всієї військової допомоги Україні. Європейські країни спершу намагалися компенсувати цей розрив, але згодом їхня підтримка ослабла, повідомляє німецький дослідницький центр Kiel Institute.

«За наявними даними на жовтень, Європі не вдалося зберегти імпульс першого півріччя 2025 року», — зазначив Крістоф Требеш, керівник команди Kiel Institute, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Дослідники попереджають: «Якщо це уповільнення продовжиться найближчими місяцями, 2025 рік стане роком із найменшим обсягом нових зобов’язань щодо допомоги Україні» з 2022 року.

За перші десять місяців 2025 року Україні надали 32,5 млрд євро військової допомоги, переважно від європейських країн. Щоб перевищити найнижчий показник 2022 року (37,6 млрд євро), союзникам необхідно виділити понад 5 млрд євро за два місяці. Щоб досягти середнього рівня допомоги 2022–2024 років (41,6 млрд євро на рік), потрібно понад 9 млрд євро.

Найбільше збільшили допомогу Франція, Німеччина та Велика Британія, тоді як Італія знизила її на 15%, а Іспанія у 2025 році взагалі не виділила нових ресурсів.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримає 1 мільярд доларів від Великої Британії на оборону та бюджетну підтримку.