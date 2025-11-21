﻿
Україна отримає 1 мільярд доларів від Великої Британії на оборону та бюджетну підтримку

Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету фінансової допомоги обсягом 1 мільярд доларів. Кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави, зокрема на закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерії та іншого критично важливого озброєння.

Частина фінансування також піде на підтримку державного бюджету. Це дозволить уряду забезпечувати соціальні виплати та стабільність економіки в умовах повномасштабної війни.

Допомога надходить у рамках міжнародного механізму G7 ERA, який базується на доходах від заморожених російських активів. Загалом Лондон планує надати Україні близько 3 мільярдів доларів у межах цієї програми.

Аналітики наголошують, що британська підтримка є однією з найбільших серед країн-партнерів і має стратегічне значення для утримання фінансової стійкості України.

 Автор: Галина Роюк

