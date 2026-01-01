Удар по екопарку під Харковом призвів до загибелі птахів і поранення левів

Удень 1 січня російські війська завдали авіаудару по «Фельдман Екопарку» поблизу Харкова, скинувши керовану авіабомбу. Внаслідок удару загинула більшість птахів, постраждала волонтерка, а також були поранені леви.

Про це повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман у коментарі «Суспільному».

За його словами, поранення отримала одна волонтерка. Жінка дістала розсічення голови, самостійно сіла до карети швидкої допомоги та була доправлена до лікарні. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждалій 40 років, її госпіталізували з вибуховою травмою.

Унаслідок авіаудару повністю зруйновані зимові приміщення для хижих тварин і птахів, а також ще одна будівля на території екопарку. Саме у зруйнованому пташнику перебували папуги, фазани та інша декоративна й теплолюбна птиця, більшість або всі птахи загинули.

Керівник «Фельдман Екопарку» Іван Достов повідомив, що загалом зруйновано три будівлі. Тигри під час удару не постраждали, наразі їх оглядають ветеринари. Стан левів викликає занепокоєння, однак загрози їхньому життю, за попередніми даними, немає. Тварини перебувають у стресовому стані.

У зруйнованих приміщеннях утримували декоративних курей, фазанів та цесарок. Точну кількість загиблих птахів наразі встановлюють.

«Фельдман Екопарк» розташований у селищі Лісне за близько 20 кілометрів від зони бойових дій. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році територія парку опинилася в сірій зоні, зазнала обстрілів і часткового захоплення. Тоді під час спроб евакуації та годування тварин загинули п’ятеро працівників екопарку та неповнолітній волонтер.

У липні 2024 року екопарк зазнав удару російського безпілотника, внаслідок чого були поранені двоє працівників. У вересні 2025 року до території парку почали долітати FPV-дрони.