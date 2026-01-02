За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃.

Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.



Найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.



Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.



Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55 % місячної норми.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія.