﻿
Столиця

Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃.

Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С. 

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що  майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників. 

Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55 % місячної норми.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київпогодазима
