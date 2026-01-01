Два нові Patriot стали на бойове чергування в Україні

Україна посилила систему протиповітряної оборони ще двома зенітно-ракетними комплексами Patriot, які вже стали на захист українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Передачу систем вдалося забезпечити завдяки нещодавнім домовленостям із урядом Німеччини. У Міноборони зазначають, що нові комплекси вже інтегровані в загальну систему ППО та зменшують втрати від російських ударів крилатими і балістичними ракетами по енергетичних та цивільних об’єктах.

У грудні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв про підписання пакета нових угод із німецькими партнерами на суму понад 1,2 мільярда євро. Загалом Німеччина зобов’язалася спрямувати на підтримку України 11,5 мільярда євро.

Домовленості також передбачають довгострокове постачання запасних частин до українських систем Patriot, що дозволить пришвидшити ремонт, модернізацію та відновлення наявних комплексів. Окремим напрямком стала закупівля українських безпілотників на суму 200 мільйонів євро, які розглядають як один із ключових інструментів для стримування наступу противника та нарощення його втрат.

Крім того, сторони погодили артилерійський проєкт із виробництва 200 самохідних артилерійських установок «Богдана» на новому шасі Zetros загальною вартістю 750 мільйонів євро. Передбачено й спільне виробництво українських безпілотників «Лінза» у кооперації компаній Frontline Robotics і Quantum Systems у межах ініціативи Build with Ukraine, що має посилити можливості тактичної розвідки. Також укладені контракти на безперебійне постачання сучасних засобів радіоелектронної боротьби для тактичного рівня.

«Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та дев’ятої IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку», — наголошував раніше Денис Шмигаль.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що комплекси Patriot відіграють ключову роль у прикритті українських міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір придбати 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot і вже готує відповідний контракт. Фінансування закупівлі планують забезпечити за рахунок заморожених активів Росії. Він також закликав європейських партнерів надати Україні пріоритет у постачанні цих систем ППО.