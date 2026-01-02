Від винищувачів до балістики: чим підсилять українське небо у 2026

У 2026 році Збройні сили України можуть отримати нові винищувачі, літаки далекого радіолокаційного виявлення, найпотужніші європейські зенітні ракетні комплекси, а також крилаті й балістичні ракети.

Разом із планами на 100–150 нових шведських винищувачів JAS 39 Gripen, Україна розраховує також на вживані літаки цієї серії, повідомляє Defense Express. Раніше у Швеції було закріплено кількість комплектуючих для Gripen, що мають бути передані Україні. Хоча вживані Gripen C/D відрізняються від нових E/F не лише модернізацією, а й розмірами, вони залишаються потужним інструментом для повітряного бою завдяки ракетам Meteor із дальністю до 200 км — можливості, яких немає у F-16 чи Mirage 2000-5.

Ще один важливий елемент посилення — літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C (ASC 890). Передача двох літаків була анонсована ще у травні 2024 року, проте на кінець 2025 року вони ще не прибули. Очікується, що у 2026 році вони надійдуть до України та будуть сумісні з Gripen для ефективного обміну інформацією.

Окрім авіації, Україна отримає зенітні ракетні комплекси SAMP/T NG. Перші одиниці планується передати у 2026 році. Навіть дослідні зразки цих комплексів можуть стати важливим інструментом протидії балістичним загрозам.

У сфері далекобійного озброєння Україна очікує на новинки від вітчизняних компаній. Зокрема:

FP-7 із дальністю 200 км і бойовою частиною 150 кг, готова до постачання у 2026 році;

FP-9 із дальністю 855 км та бойовою частиною 800 кг, проходить випробування у першій половині року;

Крилаті ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) із дальністю до 400 км та вагою 227 кг, які фінансують Данія, Нідерланди та Норвегія.

Таким чином, 2026 рік може стати переломним у зміцненні українських Повітряних сил, ППО та ракетного потенціалу, створивши нові можливості для оборони та стримування ворога.

Як повідомляло раніше ForUa, частка українського озброєння на фронті вже перевищила 50%.